‘Roerige tijden’ voor Vitesse-aanhang, maar supportersleider stopt toch: ‘Met pijn in het geel-zwarte hart’

‘Dit was een moeilijk besluit, maar mijn gezin en mijn werk stonden en staan bovenaan in mijn leven en als ik door de nieuwe invulling van m’n werk niet meer het voorzitterschap kan uitvoeren zoals ik vind dat dat moet, dan is het tijd om plaats te maken’, aldus Van Veelen. Hij krijgt in januari een nieuwe baan ‘met veel verantwoordelijkheden’.

De Rozendaler, die drieënhalf jaar voorzitter was van de SV, heeft het besluit genomen ‘met pijn in mijn geel-zwarte hart’. Hij omschrijft de afgelopen periode, met onder meer de coronapandemie, als ‘leuk, spannend en soms lastig’. Vitesse boekte tijdens zijn voorzitterschap successen in de Conference League, de club veranderde van eigenaar en had te maken met supportersgeweld.

Van Veelen blijft voorlopig als adviseur

Van Veelen had zich ten doel gesteld de eenheid onder de diverse groepen binnen de Vitesse-aanhang tot een eenheid te smeden, maar recent nog, bij de wedstrijd Vitesse-FC Emmen, ontstond op de Zuid-tribune van GelreDome onenigheid tussen verschillende facties. Dat was aanleiding voor Vitesse om voortaan harder te gaan ingrijpen, bijvoorbeeld bij het gooien van voorwerpen en bier.

In gesprek met deze site zei Van Veelen zich door dat incident niet te laten ontmoedigen: ,,Dat lukt niet in één keer en ik stop er ook niet mee om dat als Supportersvereniging Vitesse uit te dragen. Dat blijf ik gewoon doen. Ik ga nu niet opgeven.” Tijdgebrek noopt hem nu toch te stoppen.

Het bestuur van de SV zal Van Veelens taken overnemen. Hij blijft als adviseur aan de vereniging verbonden tot er een nieuwe preses is. ‘Dat is het minste wat ik kan doen in deze toch wel roerige tijden.’