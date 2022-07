Romantische uittip: ga gratis naar de film bij de openluchtbios in Presikhaaf

indebuurtFilmliefhebbers opgelet: je kunt gratis naar de film bij een (tijdelijke) openluchtbioscoop in Arnhem! Je kijkt er op een kleedje, deken, eigen stoel of zitkussen naar een filmvoorstelling terwijl je lekker buiten bent. Lees hier mee over de Parkbios in Park Presikhaaf

Naar de buitenbios klinkt romantisch, toch? Het is echt zo’n ding wat je in films ziet. Stellen die samen in de auto kijken naar een groot projectiescherm, popcorn eten en een stiekeme zoen uitwisselen.

Naar de parkbios in Presikhaaf

Je kan dit zelf ervaren op 30 juli 2022 en 13 augustus 2022. Deze uittip is, net als in de film, heel geschikt voor Arnhemse lovers, maar natuurlijk zijn vrienden, gezinnen of mensen die graag alleen een voorstelling bekijken ook van harte welkom.

Extra leuk: entree is helemaal gratis! Hapjes en drankjes mag je zelf meenemen en zorg ook wel even voor iets om op te zitten, want met de auto het park inrijden mag niet, hoe gezellig dat er in the movies ook uit ziet.

Waar is het filmscherm?

De plek waar je de films kunt bekijken is in het midden van het park. Dat is het evenemententerrein met rondom heuveltjes. Je kan daar op verschillende manieren komen:

- Via de loopbrug (parkeerplaats winkelcentrum – park Presikhaaf);

- Via Laan van Presikhaaf richting het T-Huis doorlopen naar het veld;

- Via de HAN of steek de weg Lange Water over.

First Cow en Yesterday

De films die te zien zijn bij de openluchtbioscoop in Park Presikhaaf zijn Yesterday (30 juli) en First Cow (13 augustus) uit 2019. First Cow is een Amerikaanse westernfilm over twee mannen die de Amerikaanse droom najagen en Yesterday is een romantische komedie over een singer-songwriter die probeert door te breken. Beide films beginnen om 21.30 uur, zodat de zon niet meer op het scherm schijnt. Veel kijkplezier!

