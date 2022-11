Rommel en lawaai: flatbewoners ’t Duifje en Immerloo klagen over renovatie die veel te lang duurt

Samanta Sest gaat steeds harder praten. Niet omdat ze boos is, maar vanwege de bouwlift die vast zit aan het balkon van haar flatwoning. Het dreunende geluid is indringend en van een gesprek op normaal geluidsniveau is geen sprake meer. ,,En dat duurt al zeker meer dan een jaar. Je wordt er af en toe gek van”, zegt ze.

Veel onvrede in de flats

Ze woont op de zesde verdieping van de flat aan het Brandenburgseplein. Er is veel onvrede onder huurders van beide flats aan dit plein in de volkswijk Immerloo. ,,We zitten veel te lang in de rommel. Sommige mensen hebben vanwege de renovatie een tijdelijke andere woning gekregen. Maar nu zij terugkeren, zitten ze nog steeds in de rommel”, zegt Raita Bachir.