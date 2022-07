Rondje op de motor: 5 x mooie routes in de omgeving van Arnhem

Nieuwbouw Museum Arnhem in de race voor Nationale Staalprijs 2022

ARNHEM - Museum Arnhem valt mogelijk in de prijzen. De nieuwbouw aan de Utrechtseweg is met twee andere projecten uit 28 inzendingen genomineerd voor de Nationale Staalprijs 2022. In de categorie utiliteitsbouw is er concurrentie van Kantoor Schiehaven in Rotterdam en Rechtbank Amsterdam.

