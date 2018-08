Rondzwervende kinderen (2 en 4) gaan in pyjama op reis naar opa en oma

video Stiekem roken is sowieso al minder lekker

13:49 ARNHEM/BOXMEER - Rotterdam overweegt een rookvrije buurt in te voeren. Een stap verder nog dan rookvrije zones op eigen terrein van een bedrijf of instelling. Maar werkt zo'n verbod? En wie handhaaft het? Op bezoek in de rookvrije zone van het zwembad in Arnhem en het ziekenhuis in Boxmeer.