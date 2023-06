Rookwolken van veraf zichtbaar door grote brand bij revalidatiecentrum Klimmendaal

Ongenees­lijk zieke Nol (70) leidt nog één keer de training: ‘Deze man is fantas­tisch, een vriend voor het leven’

Bij zijn ‘cluppie’ Jonge Kracht in Huissen gaf de ongeneeslijk zieke Arnold ‘Nol’ Ratering (70) een bijzondere laatste training. Vijftig mannen die ooit bij hem trainden, deden mee aan het eerbetoon: ,,Nol is een unieke, creatieve, lieve man, die zó belangrijk voor me is geweest.’’