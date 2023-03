Rovers haalden adelaar en parachutist binnen kwartier van hun sokkel bij Airborne Museum

Arnhemmer (31) met verzame­ling gestolen fietsen is niet ‘naïef’, maar toch echt schuldig aan heling

Een 31-jarige Arnhemmer die op een gestolen elektrische fatbike en later op een gestolen elektrische bakfiets rondreed in de wijk Klarendal is woensdag veroordeeld voor de heling van in totaal acht gestolen fietsen.