Rozendaal houdt ruim 1 miljoen euro over

ROZENDAAL - Dik 639 euro per Rozendaler. Zoveel geld heeft de gemeente in 2021 overgehouden. 1,1 miljoen euro. Het is geen geheim dat Rozendaal welvarend is. En Rozendaal wil dat zo houden.

Het overschot gaat naar de reservepotjes, wat betreft Simon Warmerdam (Rosendael’74), wethouder van Financiën. Want Rozendaal maakt zich traditioneel nooit zorgen over het financiële heden, maar altijd over de ongewisse toekomst.

Eenmalige mazzeltjes

Rozendaal hield in 2021 vooral geld over aan grondverkopen voor nieuwbouwwoningen, vooral aan de verkoop van het dorpsschoolterrein aan de Steenhoek. Maar dit waren volgens burgemeester en wethouders eenmalige mazzeltjes. Rozendaal kende in recente tijden ook tegenvallers. Zo bleken in 2020 grondverkopen aan De Del 6 ton minder op te leveren dan was begroot. Dit voorjaar werden nog onverwacht hoge uitgaven bekendgemaakt in de zorg, een primeur in Rozendaal.

Wat Warmerdam betreft besluit de gemeenteraad op 5 juli om gemeentelijke reserves te spekken voor slechte dagen. Het voorstel is om 2 ton te reserveren voor het sociaal domein, waaronder de jeugdzorg. Naar de nieuwe Dorpsschool en de algemene reserve zou elk ruim 4 ton moeten gaan. Rozendaal is zo kleinschalig dat voor elk wissewasje al snel een greep uit de reserves moet worden gedaan. Dat is anders dan in grotere gemeenten.

Posbankroute

Zo’n grote uitgave staat ook 5 juli op de agenda van de gemeenteraad: het geld om een autoluwere Posbankroute te maken in de weekeinden als het zomertijd is. Rozendaal betaalt aan het 14,4 miljoen euro kostende verkeersproject bijna een half miljoen euro mee. De rest is voor Natuurmonumenten en Rheden. Rozendaal moet daar deels z’n algemene reserve voor aanspreken: 215.000 euro. Dat is 125 euro per Rozendaler. Maar dankzij de grondverkopen merkt die daar niks van.