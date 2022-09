RZC neemt eervol afscheid van clubicoon Egwin Janssen: ‘Hij was een inspiratiebron voor velen’

Buurt schrikt wakker van nachtelij­ke politie-in­val: ‘Ineens stonden er zes politieauto’s in de straat’

ARNHEM - Een drugspand midden in een woonwijk. Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch heeft donderdagmiddag een hoekwoning aan de Buggenumstraat in de wijk De Laar-Oost voor drie maanden gesloten. Drie weken geleden viel de politie midden in de nacht het pand binnen. ,,Ineens stonden er zes politieauto’s in de straat.”

21:44