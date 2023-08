Saltimbocca? Dorade? Ja, ik ben een culinaire analfabeet. Eten interesseert me niet zo

Met Video Leeuwinnen-supporter Fred wordt overspoeld door reacties: ‘Ik ben opeens een bekende Nederlan­der’

Fred Kasteel heeft een hectische week achter de rug. De 62-jarige Arnhemmer kreeg zowel de regionale als landelijke media over de vloer. Hij is een van de weinigen in het land die zijn huis versierd heeft voor de Oranje Leeuwinnen en dat trok de aandacht.