Samir (27) vond musicals als jongetje ‘altijd een beetje apart’, nu heeft hij een rol in de Rocky Horror Show

indebuurt Naar de film in de buiten­lucht: deze openlucht­bios­co­pen zijn er in Arnhem

Het is romantisch, het is vermakelijk en je bent lekker buiten; naar de openluchtbioscoop gaan is dé zomeractiviteit in Arnhem. Wil jij tijdens de zwoele, warme avonden in augustus naar de film? Check dan hier welke buitenbiossen je in de stad vindt.

9:00