Sanne maakt een kinderserie over liefde, vriendschap en identiteit: 'Niets is taboe'

”We kaarten de onderwerpen kort en luchtig aan. Humor is daarbij een belangrijke factor. We willen kinderen alle mogelijkheden laten zien en hun horizon al op vroege leeftijd verbreden. Zo leren ze dat niks gek of raar is en hun situatie ‘normaal’.”

Kinderen uit Arnhem doen mee

In elke aflevering van Onder de regenboog behandelen presentator Sanne en twee poppen, Meneertje T en Juffie Wauw gespeeld door Julius, een ander thema. Bovendien vertelt Sanne een verhaal met daarbij zelfgemaakte tekeningen. In de aflevering Wolkenwijsheid komt er kindje uit Arnhem aan het woord. “Kinderen willen graag mee doen met de serie”, vertelt Sanne. “In Wolkenwijsheid vertellen zij hun kijk op de wereld en ik vind het elke keer weer interessant wat zij te zeggen hebben.”

Een flapuit en een nette pop

Julius vertelt over de twee karakters die hij speelt met poppen. “Meneertje T is een flapuit en een beetje dom, terwijl Mevrouwtje Wauw heel netjes en rationeel is. De twee zijn tegenpolen van elkaar. We merkten als snel dat kinderen geboeid zijn door de poppen.” Sanne vervolgt: “Het was nogal een klus om ze te laten maken. Ik klopte aan bij de ontwikkelaar van de poppen uit onder meer Huisje Boompje Beestje en Otje. Het duurde uiteindelijk twee maanden voordat Meneertje T en Juffie Wauw klaar waren.”

Tekst gaat verder onder de foto >

Volledig scherm Links Meneertje T, rechts Juffie Wauw

Poppen tot leven brengen

Het idee van de serie ontstond in de eerste lockdown. Sanne: “Ik wilde al een lange tijd iets maken voor kinderen en houd er niet van om stil te zitten. Daarom besloot ik om van mijn ideeën iets concreets te maken. Ik wilde dat de serie er gelijk professioneel uitzag, daarom schakelde ik de hulp in van vrienden. Ik wilde dat Julius de poppen tot leven zou brengen.”

Een hele klus

“Doordat we slechts met z’n tweeën zijn, is het een lang proces om de afleveringen te schieten”, vervolgt Sanne. Julius voegt daaraan toe: “We zijn vaak een hele dag bezig om één aflevering van tien minuten op te nemen.” Sanne vertelt dat dat komt doordat er geen regisseur is die mee kijkt of alles tijdens het filmen wel goed gaat. “We kunnen pas achteraf zien of de opname gelukt is.”

Tekst gaat verder onder de foto >

Volledig scherm Foto: Stefan Rustenburg

Bereiken van ouders

Sanne en Julius hopen dat ouders enthousiast zijn over de serie en de afleveringen aan hun kinderen laten zien. Sanne: “Kinderen kunnen de afleveringen alleen kijken, maar dat kan ook samen met hun ouders. Zo kunnen ze met elkaar in gesprek gaan over bepaalde onderwerpen.”

Voor iedereen en géén taboes

“Waarom de naam Onder de Regenboog? De naam van de serie houdt in dat het voor ieder kind is. De regenboogvlag is een symbool van de LHBTQ + gemeenschap en ik interpreteer dat als dat iedereen er mag zijn. Iedereen mag naar de afleveringen kijken en geen enkel onderwerp is taboe.”

Samenwerking met burgemeester Marcouch

Inmiddels zit seizoen twee erop en zijn de voorbereidingen voor seizoen drie begonnen. Sanne: “We willen voor het volgende seizoen graag langs bij mensen die iets moois of belangrijks doen. Door langs te gaan met de poppen hopen we hun boodschap te kunnen vertalen naar een die gericht is op kinderen. We hebben burgemeester Marcouch gevraagd voor de serie en hij was meteen enthousiast. We hopen in ieder geval bij hem langs te kunnen gaan.”

Onder de Regenboog is gratis te zien op Youtube. De afleveringen duren elk tien minuten. Sanne is opgeleid als filmmaker en Julius is licht- en geluidstechnicus, samen maken zij de afleveringen. Ben je benieuwd hoe het er bij Sanne thuis uitziet? indebuurt keek al eens bij haar binnen.