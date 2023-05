Sappig ruimtefruit voor nop tijdens Hoogte 80: ‘Het is belangrijk dat er dingen gratis blijven, vooral voor kids’

indebuurt.nl Uittip! Waan je een boer tijdens de Boerderij­da­gen in de buurt van Arnhem

Waar komt de melk vandaan die jij in een van de Arnhemse supermarkten koopt? Misschien wel van een boerderij in de buurt! Als je benieuwd bent hoe het melken (en het boerenleven) eraan toegaat, kun je op de boerderijdagen van 19 mei en 29 mei een kijkje nemen bij een boerderij in Arnhem.