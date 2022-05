Scanauto levert de gemeente Arnhem nu al een ton aan geïnde boetes op

Velp is ‘icoon’ rijker met spiksplin­ter­nieuw sportcourt: ‘Terwijl ik basketbal kunnen mijn kinderen skaten’

VELP - Er werd jarenlang over vergaderd, maar nu is het er dan: het Biljoenbad in Velp, mét een splinternieuw sportcourt. Jong en oud, met of zonder rolstoel, kan er bewegen in de buitenlucht. En het leent zich voor een sportief gezinsuitje.

30 mei