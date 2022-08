Schaarsbergen en Otterlo vangen de klappen op voor afgesloten A50, waar Hoenderloo wordt ontzien

Rijkswater­staat houdt dagelijks tientallen ‘sluipers’ tegen; ‘Wegen Veluwe kunnen verkeer A50 niet opvangen’

ARNHEM - Verkeersregelaars van Rijkswaterstaat moeten dagelijks tientallen automobilisten wegsturen die via sluiproutes over de Veluwe de officiële omleidingsroute voor de afgesloten A50 proberen te omzeilen. De snelweg is tussen Arnhem en Apeldoorn zestien dagen lang afgesloten in verband met groot onderhoud.

9 augustus