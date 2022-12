Schaatsbaan in Arnhem-Zuid gaat open, maar moet na paar uur zon toch weer dicht: ‘We willen het ijs sparen’

UpdateARNHEM - De schaatsbaan op Sportpark Schuytgraaf in Arnhem-Zuid, die donderdagochtend om 8.00 uur werd geopend, is net voor het middaguur weer gesloten. Mogelijk kan de baan in de avonduren weer open.

De baan was donderdagochtend vroeg voor het eerst open. De afgelopen dagen is het ijs in Arnhem regelmatig gekeurd, in de hoop dat het goed genoeg zou zijn om te kunnen schaatsen. Woensdagavond constateerden de ijsmeesters nog te veel slechte plekken, maar na nog een nacht vorst werd het ijs bij de keuring donderdagochtend in orde bevonden.

Dat het feest van korte duur zou zijn, lag wel in de lijn der verwachting. ‘Als de zon het toelaat, blijven we tot 12.00 uur open’, meldde Schaats & Skeeler Trainingsgroep Rijn-IJssel bij opening. Het was zelfs de vraag of schaatsen tot het middaguur mogelijk zou blijven.

De ervaring leert de ijsmeesters dat de baan rond 10.30 tot 11.00 uur moet sluiten omdat het ijs dan te slecht wordt. Uiteindelijk kwam rond 11.45 uur het bericht: ‘De ijsbaan gaat dicht. ‘De zon wordt te sterk en we willen het ijs sparen’.

Vrijwilligers gezocht

Wie wil weten of en wanneer er in Arnhem-Zuid kan worden geschaatst, kan zich via Facebook op de hoogte stellen. Via dat sociale medium roept STG Rijn IJssel ook vrijwilligers op om zich te melden. Die zijn nog broodnodig om alles op en rond de baan bij Sportpark Schuytgraaf aan de Marasingel in goede banen te leiden: ‘Denk aan de entree, koek en zopie, toezicht op de baan, et cetera’.

Schuytgraaf is de tweede baan in Arnhem en directe omgeving waar kon worden geschaatst. Woensdag ging de baan op Sportpark Hartenstein in Oosterbeek al open (zie ook video). In Arnhem-Noord is geen zicht op natuurijs. ‘Helaas zijn de voorspelde dag- en nachttemperatuur van deze vorstperiode niet laag genoeg om een veilige ijsvloer te leggen op ’t Cranevelt’, meldt de Arnhemsche IJs Club Thialf.

