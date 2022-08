‘Scheurtjes in beton Zuid-tribune GelreDome leveren geen gevaar op’, dwangsom voor stadioneigenaar van de baan

indebuurt Meegenie­ten! 5 x zo vieren bekende Arnhemmers de zomervakan­tie

Het is zomervakantie! Arnhemmers genieten volop van het heerlijke weer, in eigen stad of lekker in het buitenland. indebuurt deed een rondje social media om uit te zoeken hoe bekende Arnhemmers hun zomervakantie vieren. Zodat jij lekker kan meegenieten.

11 augustus