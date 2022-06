Scooterrijder botst op overstekende voetganger bij station Velperpoort

Ouderen moeten het soms zelf zien te redden door tekort aan huishoude­lij­ke hulp in regio Arnhem

OOSTERBEEK - Het tekort aan hulpen in de huishouding neemt extreme vormen aan in Arnhem en omgeving. In de gemeente Renkum is dat tekort zelfs zo groot, dat inwoners die recht hebben op hulp het soms zelf moeten zien te redden.

