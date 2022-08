Sjoerd en Rea trekken rond door Zuid-Amerika: 'We gaan nog lang niet naar huis’

indebuurtAl zes maanden trekken Sjoerd Vernooij (33) en Rea Bex (32) door de prachtige landschappen van Zuid-Amerika. “Voordat we een relatie kregen, waren we los van elkaar aan het sparen voor onze droomreis. Negen maanden nadat we elkaar ontmoetten vertrokken we, heel romantisch op Valentijnsdag, samen naar Argentinië.”

“Sjoerd is al eerder lang op reis geweest, voor mij is het de eerste keer.” Vertelt Rea.

Vrijwilligerswerk

“We hebben onze reis globaal uitgestippeld, maar een heel vast plan hebben we niet.” Vertelt het stel. “Dat we Zuid-Amerika wilden ontdekken stond al snel vast, waarna we als startpunt Argentinië kozen. Hier hebben we een maand lang vrijwilligerswerk gedaan voor Worldwide Opportunities on Organic Farms, waar we tegen kost en inwoning op een boerderij verbleven, in ruil voor zes dagen in de week, vijf uur per dag werken. Daarna zijn we via Bolivia naar Peru gereisd, waar we inmiddels alweer zes weken rondtrekken. Morgen reizen we weer door en vertrekken we naar Ecuador.”

Natuurliefhebbers

“We zijn echte natuurliefhebbers en zoeken graag de meest afgelegen plekjes op.” Vertelt Rea enthousiast. “We houden van actieve activiteiten. Wandelen, fietsen of raften zijn activiteiten die we heel graag doen. De omgeving leent zich daar natuurlijk perfect voor. We blijven vaak een paar dagen op dezelfde plaats voordat we verder reizen, maar op plekken waar veel natuur is, blijven we graag iets langer.”

Sjoerd en Rea bij een gletsjermeer

Ultiem gevoel van vrijheid

Het stel verblijft tijdens hun reis voornamelijk in hostels, maar onlangs zijn ze er voor het eerst op uitgetrokken met een tent. “Dit was voor ons het ultieme gevoel van vrijheid. Je kan slapen waar je wil, op de mooiste plekken midden in de bergen. We hebben daar prachtige plekken gezien en leuke dingen meegemaakt die je normaal nooit zouden overkomen. Tijdens het koken op ons pitje kwam er bijvoorbeeld ineens een koe kijken, en bij het openritsen van de tent stonden er plots een stel nieuwsgierige ezels voor onze neus. Dat is toch geweldig!”

Hollandse avond

Naast hun verblijf in hostels en middenin de natuur, komen Sjoerd en Rea soms ook bij een gastgezin terecht. “De gastvrijheid van de gezinnen waar we verblijven is ontzettend groot. Van één gezin kregen we zelfs hun auto mee, omdat we naar een lastig te bereiken plek wilden gaan. Bij thuiskomst hadden ze een barbecueavond georganiseerd, waar wij hartelijk voor uitgenodigd werden. Als dank voor hun gastvrijheid hebben wij dan weer een Hollandse avond georganiseerd. Wat er op het menu stond? Wortelstamppot, drop en Hollandse hits!”

Rea voert een lama

Stickers plakken

Sjoerd en Rea zijn gek op zichzelf onderdompelen in andere culturen, en delen dat ook graag met het thuisfront. Ze houden hun vrienden en familie dan ook via hun blog en Youtube kanaal op de hoogte van hun avonturen. Daarnaast, bedachten ze ook een manier om hun bezoek aan de Zuid-Amerikaanse landen te vereeuwigen. “Thuis hebben we stickers laten maken met ons eigen logo erop. Deze plakken we, mits het niet schadelijk is voor het milieu, op bijzondere plekken waar we geweest zijn. Ook geven we deze stickers aan mensen die we onderweg tegenkomen, met de vraag of zij ze ook op een bijzondere plek willen plakken. Zo hangt onze sticker nu op een autokerkhof in Amerika en kwamen backpackers die we in Argentinië hebben ontmoet, onze sticker tegen in Bolivia.”

Stapavonden met vrienden

Hoewel de twee helemaal in hun element zijn in de natuur van Zuid-Amerika, missen ze toch wel het één en ander aan ‘hun’ Arnhem. “Thuis gaat het leven natuurlijk ook gewoon door. We missen onze familie en vrienden, en als we foto’s krijgen van een goede stapavond in de Juicy Lucy, dan balen we wel even dat we daar niet bij zijn. Maar daar staan nu zoveel leuke dingen tegenover, dat komt wel weer.”

Nog lang niet naar huis

“Een ‘nooit meer naar huis’ mentaliteit hebben we niet, maar een ‘nog lang niet naar huis’ mentaliteit hebben we wel. We hadden in eerste instantie afgesproken om ongeveer een jaar weg te blijven, maar ik denk dat het langer gaat worden.” Vertelt Sjoerd. “We willen in ieder geval heel graag nog naar een ander continent als we klaar zijn in Zuid-Amerika. Azië en Afrika staan hoog op het lijstje. Wie weet boeken we wel iets met een tussenstop in Amsterdam. Het zou te gek zijn om onze vrienden en familie weer even te zien, maar daarna willen we heel graag nog meer van de wereld ontdekken!”

