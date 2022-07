Slokt Arnhem de Betuwe op? ‘Het mag niet allemaal één pot nat worden’

Brouwer doet zijn verhaal in de tuin van zijn woning in hartje Elst. Het huis waar hij sinds medio jaren 70 woont. Brouwer was op dat moment al gemeenteraadslid in Elst. Later (van 2001 tot en met 2006) werd hij er wethouder. Hij zag Elst, dat in 2001 opging in de gemeente Overbetuwe, veranderen van een autonome gemeenschap tot een dorp dat steeds meer knel dreigt te raken tussen grote buren Arnhem en Nijmegen.