Snollebollekes en Afro Bros: eerste Koningsdag Arnhem sinds 2019 krijgt langzaam vorm

Met de botsauto de burgemees­ter aanvallen: mensen met een beperking gaan los op de kermis in Velp

VELP - Na twee jaar afwezigheid vanwege corona kan het weer. De kermis op parkeerterrein De Vlashof achter Albert Heijn in Velp is losgebarsten. Traditiegetrouw bezochten bewoners van SIZA in Velp, een woongroep voor mensen met een beperking, met de burgemeester van Rheden de kermis.

2 april