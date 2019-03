Snollebollekes in uitverkocht Gelredome: ,,Het was fantastisch”

Een groot deel van het publiek in het Gelredome zit op de hurken. Een man doet zijn best om zijn evenwicht te bewaren. Hij denkt iemand vast te moeten grijpen, maar slaagt erin om op eigen kracht op zijn hurken te blijven. De man kijkt om zich heen, maar niemand die het ziet. En als iemand het ziet, dan maakt het toch niets uit.



Er heerst vanavond in het Gelredome immers een ongedwongen sfeer. Ongeveer 30.000 mensen komen hier om samen een feestje te vieren. ,,En we gaan omhoog, we gaan omlaag...” bouwt Rob Kemps van de feestact Snollebollekes de spanning op.

Volledig scherm Snollebollekes-zanger Rob Kemps verzorgt samen met gastartiesten twee avonden op rij een optreden in een uitverkocht GelreDome. © ANP

Springen nondeju!

Enkele bezoekers bewegen al wat vanuit hun hurken omhoog. ,,Springen nondeju!’' galmt het door de zaal. De feestvierders geven massaal gehoor aan de oproep. Kemps springt zelf op het podium net zo hard mee.



De feestact Snollebollekes bestaat uit de DJ’s Jurjen Gofers en Maurice Huismans en de op het podium staande Rob Kemps, die het publiek entertaint en opzweept. De formatie is bekend van hits als Vrouwkes, Alaafrojack en Links, rechts.



Als Kemps Links, rechts inzet wordt het publiek nog enthousiaster en energieker dan het al was. In rijen huppen bezoekers elkaar vasthoudend meters naar links, om erna net zo vrolijk weer springend op ongeveer dezelfde plek terug te keren.

Quote Eigenlijk ben ik meer van de hardcore, maar het is hier zo gezellig met elkaar Maurice de Jong

Het publiek kan tijdens de avond genieten van diverse artiesten. De Snollebollekes wisselt zijn acts af met onder meer de 2 Unlimited, de Vengaboys en Famke Louise en Ronnie Flex. Ook zingt Kemps een duet met Gerard Joling en staat hij met met Patty Brard en Roy Donders op het podium als Luv, de meidengroep waar Brard in haar jongere jaren deel van uitmaakte.

Volledig scherm snollebollekes Arnhem. © Rolf Hensel

Gezellig en herkenbaar

In de menigte staat Maurice de Jong (25) met een glimlach van oor tot oor te genieten. Hij is met een vriendengroep uit Culemborg komen feesten. ,,Eigenlijk ben ik meer van de hardcore’', bekent hij. ,,Maar het is hier zo gezellig met elkaar.’’



Daar sluit Huib Bonnema uit Arnhem zich bij aan. Hij roemt de gezelligheid en harmonie in de zaal. ,,Het is een fijne uitlaatklep voor me’', zegt hij. ,,De muziek is herkenbaar, heeft een goed tempo en is dansbaar.’’



Quote Ik zat in een flow, het was fantas­tisch Rob Kemps, Snollebollekes