Snorfietser raakt gewond bij aanrijding in Arnhem

gemeenteraadsverkiezingen ‘Weggeven van agenten’ zit de Arnhemse politiek hoog

ARNHEM - Er tekent zich nu al een meerderheid in de Arnhemse politiek af voor de komst van meer hoogbouw in de stad. Bovendien wil iedereen er wel meer boa’s bij hebben voor een veilige stad. Maar groot is de ergernis over het ‘weggeven van 13 agenten aan omringende gemeenten’ door burgemeester Ahmed Marcouch.

8:58