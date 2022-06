SP wil dat Arnhem festival extra geld geeft: ‘Park Open moet weer gratis worden’

Pleyade wil failliet Het Schild overnemen: ‘Een nieuwe start voor het blindenin­sti­tuut’

WOLFHEZE - Het Schild, een woonzorgcentrum voor blinde en slechtziende ouderen in Wolfheze, wordt overgenomen. Van de vijf partijen die een voorstel hebben ingediend bij curator Eric Looyen, komt Pleyade als beste uit de bus. Pleyade is een zorgorganisatie met huizen in Arnhem, Elst en de Liemers.

21 juni