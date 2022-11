Spaanse zon op Arnhemse intocht: Sint krijgt trek in cocktail, Eleonora sabbelt op állereerste pepernoot

66-jarige Arnhemmer verdacht van brandstich­ting in flatwoning

Na een brand in een flat aan de Orionsingel in Arnhem heeft de politie woensdagochtend een 66-jarige Arnhemmer aangehouden. Ook is er een buurtonderzoek gedaan. De Arnhemmer wordt verdacht van brandstichting en is meegenomen naar het bureau.

