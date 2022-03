Speeltuin op de plek van het Feestaardvarken

Aan het einde van de zaterdagochtend tijdens dit weekend neemt de jeugd hier het park over onder leiding van de 9-jarige Teisje Haarman . Ze schreef zich vorig jaar in voor een prijsvraag voor uitdagende toekomstplannen voor het centrum van Platform Binnenstad Arnhem en kwam daarbij als winnaar uit de bus.

Sport- en spelcircuit door het hele stadshart

Teisje bedacht een sport- en spelcircuit langs elf plekken in het stadshart. Het idee daarvoor ontleende ze aan haar vorige woonplaats Amsterdam. De Speelduin leek vrijdagmiddag nog op een wild parcours van ‘Bob de Bouwer’. Gerooide stadsbomen werden ter plekke op maat gezaagd voor een parcours in stukken vers eikenhout rond ‘Arnhemse iconen’. Teisje opent De Speelduin zaterdag met wethouder Jan van Dellen. Hij kondigt aan dat de speelroute de komende tijd verder wordt uitgebreid met ‘creatieve ontwerpen die passen bij de identiteit van Arnhem’.

Woningbouw pas over twee jaar

Ontwikkelaar Synchroon staat in de coulissen klaar om woningen in het park te bouwen, maar dat duurt nog even. ,,De grond ligt twee jaar braak”, vertelt een woordvoerder van de gemeente. ,,Wij hebben met de ontwikkelaar voor die periode een overeenkomst afgesloten voor tijdelijk gebruik.” De Speelduin krijgt dus twee jaar vrij spel.

Alex van Hooff, directeur van Burger’s Zoo, schonk in 2013 het Feestaardvarken aan Arnhem. Het ligt nu in delen opgeslagen bij het neushoornverblijf van de dierentuin voor een grondige opknapbeurt. Het markante speelobject moet in de stad terugkeren, maar waar is nog duister. Van Hooff neemt de tijd om in overleg met kunstenaar Florentijn Hofman en de gemeente naar een passend alternatief te zoeken.