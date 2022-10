Spijkerkwartier: van landgoed met vijvers en een beekje tot prostitutiewijk

Keri, Marc & Flin (4) reizen 6 maanden per jaar in een ‘senioren­cam­per’ door Europa: ‘Iedereen die wil kan dit ook’

Zes maanden per jaar wonen ze in Dieren, de andere helft van de tijd is een ‘lelijke, witte camper’ hun huis en Europa hun achtertuin. Keri en Marc Mol hebben hun leven zo ingericht dat ze samen met hun zoon Flin (4) zo veel mogelijk kunnen reizen ,,Soms voelt het alsof wij op een andere tijdlijn leven.”

28 september