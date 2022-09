Sportvereniging UDI ontvangt koninklijke erepenning: ‘Een vereniging zoals een vereniging is bedoeld’

UDI is opgericht als gymnastiekvereniging. De club is daarna altijd mee in de behoeften van de leden. Ondanks grote sportieve prestaties staat de saamhorigheid en gezelligheid bij de vereniging al jaren op de eerste plaats. Zo organiseert UDI in het clubhuis aan de Vondellaan voor jong en oud activiteiten om leden betrokken te houden.

Vriendschap en saamhorigheid

Volgens burgemeester Ahmed Marcouch, die de penning overhandigde, is UDI ‘een vereniging zoals een vereniging is bedoeld. ,,Een verrijking voor het leven van haar leden, in een gedeelde liefde voor de handbalsport maar ook in vriendschap en saamhorigheid, dat bij UDI altijd op één heeft gestaan. Want winnen is mooi, maar sámen winnen is nog veel mooier.”