Spraakmakend sociaal experiment komt naar Arnhem: ‘We streven ernaar om vijf mensen te helpen’

Heb je een baan maar kom je moeilijk rond? Stichting van Denise ‘geeft’ je 1000 euro per maand

Geldzorgen, weinig zekerheid: het geeft stress. Dat weet Denise Harleman (37) als geen ander. Met haar stichting helpt ze in Utrecht binnenkort mensen die moeilijk rondkomen: met 1.000 euro per maand, of met andere diensten. ‘Je kunt ook zeggen: ik wil koken voor een ander.’