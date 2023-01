Sta je daar met je broccoli. Terwijl sommige kinderen niet eens hebben kunnen ontbijten omdat er geen geld is

Op televisie ging het over broccoli. De groente is het schoolvoorbeeld van gezonde voeding. Geen artikel over gezonde voeding of er staat een foto van een broccolistronk naast. Toegegeven, broccoli leent zich ervoor. Het is nu eenmaal een fotogenieke groente. Slechts radijsjes en die krullende, halfrode sla (lollo rosso) komen in de buurt.