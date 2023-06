Stadsbestuur na reeks vernielingen: snel meer activiteiten voor jeugd in Elderveld en Schuytgraaf

Hoe ontstaat MS? ‘Meeste mensen krijgen eerste verschijn­se­len rond hun 30ste’

Vandaag is het Wereld MS Dag. Wat zijn de symptomen van MS - voluit multiple sclerose - en kun je ooit genezen van deze chronische auto-immuunziekte? Prof. Dr. Guy Laureys, neuroloog in het Universitair Ziekenhuis Gent, geeft uitleg over het ziekteverloop. ,,Er is een genetische component, maar ook omgevingsfactoren kunnen het risico op MS vergroten.”