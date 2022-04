Stadstimmerman Henrik Viervant legde de basis voor Huis Zypendaal, huidige kasteel niet eerste bebouwing

Familie Brantsen bouwde kasteel Zijpendaal met de opbrengst van haar slavenplan­ta­ges

ARNHEM - Kasteel Zijpendaal in Arnhem is gefinancierd met de opbrengst van slavenplantages in Suriname. Arnhemmer Bert Koene dook in de archieven en schreef er een boek over.

7 januari