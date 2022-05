Starbucks opent vestiging in hartje Arnhem, op steenworp afstand van nieuw Douwe Egberts Café

Dodenher­den­king Renkum: ‘Oorlog in Oekraïne laat zien dat we onze vrijheid moeten koesteren’

RENKUM – ,,Ook in Renkum staan we stil bij de vreselijke gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog en herdenken we militairen en burgers die zijn omgekomen of vermoord. De oorlog in Oekraïne laat zien dat we onze vrijheid in Nederland moeten koesteren.”

4 mei