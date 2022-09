Steeds meer meldingen en te weinig handhavers: krijgt Arnhem zeventien extra boa’s?

Arnhem - De veiligheid is het gedrang in Arnhem. Daarom is het noodzakelijk dat het korps gemeentelijke handhavers wordt uitgebreid van 22 naar 39 , stelt burgemeester Ahmed Marcouch. Maar krijgt hij daarvoor de handen op elkaar? Vijf vragen over de handhavers.

Waar komt de vraag om meer handhavers vandaan?

Veel Arnhemmers zien de veiligheid van hun stad achteruit gaan. De uitkomsten van enkele recente onderzoeken bevestigen dat beeld. Zo bleek uit vorig jaar uit onderzoek van het Adviesbureau voor Veiligheid & Handhaving nog dat Arnhem heeft 22 gemeentelijke handhavers heeft en Nijmegen 37.

Waarom moeten er meer gemeentelijke handhavers komen?

Arnhem zet handhavers – of boa’s: buitengewoon opsporingsambtenaren – in bij onder meer evenementen en op uitgaansavonden. Zij zien onder meer toe op het voorkomen van seksuele intimidatie. Daarnaast controleren de handhavers onder meer vergunningen en letten zij erop dat afval niet illegaal wordt gedumpt.

Het aantal overlastmeldingen is enorm gegroeid. In 2019 kwamen zesduizend meldingen binnen, een jaar later waren dat er achtduizend. Het team handhavers is te klein om te reageren op al deze meldingen, aldus onderzoek.

Is de boa langzaam het werk van de politie aan het overnemen?

Voor een deel. Door bezuinigingen en taakverschuivingen bij de politie investeren gemeenten steeds meer in gemeentelijke handhavers. Volgens boa-deskundige Willem Dijsselhof is dat al decennia aan de gang. ,,De politie heeft steeds meer specialismen op gebieden als milieu en parkeren afgestoten.

Die taken hebben de gemeentelijk controleurs overgenomen. Nu zie je ook op het gebied van veiligheid een verschuiving van politie naar gemeentelijke handhavers. Denk maar aan het toezicht tijdens uitgaansavonden.”

Is dat een goede ontwikkeling?

Dijsselhof twijfelt. Hij vindt dat een boa prima taken kan uitvoeren die de leefbaarheid bevorderen. Het moet volgens hem niet de grens met veiligheid en openbare orde overgaan. Dan is bezuiniging bij de politie geen bezuiniging, maar een andere manier van het inzetten van veiligheidsbudgetten, namelijk via de gemeente. Dat is een kant van het verhaal.

Maar in Arnhem werken politie en boa’s veel samen en kunnen zij elkaar versterken, zoals bij de interventieteams die ingezet worden om de ondermijnende criminaliteit in Steenstraat en bedrijventerreinen een slag toe te brengen. Onlangs was er weer een actie in de Steenstraat, waarbij gemeentelijke handhavers verstek moesten laten gaan als gevolg van personeelstekort.

Maakt de oproep voor extra boa’s kans in de gemeenteraad?

Burgemeester Ahmed Marcouch vraagt zo’n 1,7 miljoen euro voor zeventien extra handhavers. In het coalitieprogramma is ruimte voor veiligheid, maar de vijf collegepartijen gaan niet verder dan een half miljoen. Zij liggen niet op een lijn, zegt Lea Manders van collegepartij Arnhem Centraal. Maar als puntje bij paaltje komt, houdt de coalitie waarschijnlijk vast aan het eigen programma.