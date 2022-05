Steenstraaticoon Scharrenberg zit dicht, maar broers Jan en Marcel gaan door: ‘Als je wieg in de winkel staat, rol je erin’

Altijd al gedroomd van baan als trucker? Dan kun je (bijna) letterlijk instappen in GelreDome

ARNHEM - In alle sectoren is een groot tekort aan personeel. Bij transport en logistiek is een groot gebrek aan chauffeurs. Werkgevers krijgen de vacatures niet ingevuld waardoor soms (dure) vrachtwagens niet kunnen rijden. Met een ‘instapdag’ en een banenmarkt in GelreDome in Arnhem hoopt de branche dinsdag 24 mei nieuwe mensen te werven.

