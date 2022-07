Stein heeft een eigen bloemenwinkel: ‘Als mijn klanten blij zijn, ben ik dat ook’

indebuurtEen bloemenwinkel is bijna niet meer weg te denken uit het straatbeeld van de Spijkerlaan in Arnhem Noord. Toch leek het er eind vorig jaar sterk op dat de Bloembinderij na 20 jaar haar deuren zou sluiten. In de hoop een opvolger voor de mooie zaak in het Spijkerkwartier te vinden, plaatste de oud-eigenaresse een oproep met de vraag of iemand interesse had om de winkel over te nemen. Stein (25) voelde zich direct geroepen en in januari 2022 maakte de Bloembinderij plaats voor een gloednieuwe bloemenwinkel: Bloemen van Stein.

“Ik kreeg de oproep doorgestuurd en wist meteen: zo’n kans krijg ik niet snel meer.”

Liefde voor bloemen

Stein zijn liefde voor bloemen is niet zomaar uit de lucht komen vallen. “Ik ben al sinds mijn 15e bezig met bloemen. Het begon met een snuffelstage en liep over in een opleiding tot bloemist, waarna ik drie jaar in een bloemenwinkel heb gewerkt. Dat ik op zo’n jonge leeftijd een eigen winkel heb kunnen openen, is dus een droom die uitkomt.” Een droom waar veel werk bij komt kijken, want al voelt Stein zich helemaal thuis tussen de zee van bloemen en planten in zijn winkel, is ondernemen nieuw voor hem. “Ik krijg gelukkig veel hulp. Mijn vriend helpt me met alle zaken die zich achter de schermen afspelen en bezorgt boeketten in het weekend. Dat geeft mij tijd om van dinsdag tot en met zaterdag in de winkel te kunnen zijn, dit doe ik namelijk helemaal alleen.”

Bloemen van Stein staat vol kleurrijke bloemen en vrolijke accessoires.

Moderne concepten

“Omdat er voor mijn komst al 20 jaar een bloemenwinkel op deze plek zat, heb ik het geluk gehad dat ik een heel klantenbestand over kon nemen. Toch voelde ik ook ruimte om deze zaak eigen te maken, wat weer nieuwe klanten aantrekt.” Bloemen van Stein biedt dan ook veel unieke en moderne concepten aan. Zo kun je op de website je eigen boeket samenstellen, maar kun je er ook voor kiezen om een abonnement af te sluiten waarbij je boeketten op een eigen gekozen moment, schuin afgesneden in een vaas bij je thuis worden bezorgd. “De vaas van de vorige bezorging nemen we dan weer mee, zodat je daar ook geen omkijken naar hebt.”

Service aan huis

De service van Stein stopt niet bij de drempel, hij komt namelijk ook kosteloos bij zijn klanten thuis om ze te voorzien van mooie bloemstukken en planten. “Als klanten iets speciaals in hun huis willen, maar niet goed weten hoe ze dat moeten aanvliegen, kom ik graag even kijken zodat ik mee kan denken. Ik zorg er dan voor dat een plant of een bloemstuk helemaal in het interieur past.”

Unieke stijl

In de korte tijd dat Bloemen van Stein bestaat, heeft hij met zijn unieke stijl al een stempel op de buurt weten te drukken. “Mijn klanten weten dat ik gek ben op bijzondere bloemen met veel kleur.” Vertelt Stein. “Mijn boeketten zijn te herkennen aan het okergele papier waar ik ze na de verkoop in wikkel, maar het komt ook wel eens voor dat er een boeket van mij door een vaste klant in een woning wordt herkend. Dat vind ik ontzettend bijzonder.”

Stein zijn favoriete bloem: de Sandersonia

Band met klanten

Ook krijgt Stein ontzettend veel energie van de band die hij met zijn klanten heeft opgebouwd. “Bloemen van Stein is echt een buurtwinkel. Iedereen die hier binnenloopt kent elkaar, en ik leer mijn klanten ook steeds beter kennen. Dat ik elke dag deel uit mag maken van een speciaal moment in hun leven, is echt een cadeautje. Of het nu gaat om een verjaardagboeket, bruidswerk of een boeket om iemand op te fleuren; ik mag mensen blij maken. En als mijn klanten blij zijn, ben ik ook blij.”

Hoewel Stein graag bloemen verzorgt voor anderen, heeft hij zelf nog nooit bloemen gekregen. “Ik heb nog nooit een bos bloemen gekregen, maar ik zou het heel leuk vinden. Ik ben reuze benieuwd wat iemand voor mij uit zou kiezen!”