Sterrenregen boven Arnhem vannacht: ‘Zo’n 20 vallende sterren per uur’

Deze vallende sterren komen uit de zogeheten Perseïdenregen. Dat is een zwerm meteoren die bestaat uit achtergelaten puin van de komeet Swift-Tuttle. Doordat de aarde in haar baan om de zon door de puinwolk beweegt, zien wij deze meteorenzwerm ieder jaar rond dezelfde datum. “Vergeleken met andere jaren is het aantal zichtbare meteoren van de Perseïden laag”, vertelt Jaco van Wezel, meteoroloog bij weeronline.nl.

Minder vallende sterren in Arnhem

“Bij gunstige condities kunnen de Perseïden in de pieknacht zo’n 85 vallende sterren per uur opleveren. Dat het er dit jaar minder zijn, komt vooral doordat het volle maan is. Door het storende licht van de maan zijn alleen de helderste vallende sterren te zien”, legt Jaco uit. Het echte piekmoment is op zaterdag om 08:00 uur ’s ochtends en dan is het al licht. “Ook staat de meteorenzwerm van de Perseïden niet loodrecht boven ons hoofd. Wanneer dat wel het geval is zijn ze het beste zichtbaar”, aldus Jaco.