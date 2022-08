Stijve Arnhemmers opgelet! Je kan gratis yogalessen volgen in Park Zypendaal

Vinyasa yoga

Maar wat ga je dan precies doen tijdens de lessen? Verschillende instructeurs van Sportcentrum Indoor Action in Arnhem nemen je mee in wat ze noemen Vinyasa yoga. Je beweegt jezelf van houding naar houding om sterker en flexibeler te worden. In de houdingen wissel je af tussen bewegen (dynamische houding) en in een houding blijven staan of zitten (statische houding). De belasting voor je lichaam is daardoor beperkt, dus of je nou een beginner of gevorderd bent, voor beide zijn de lessen geschikt!