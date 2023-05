Londense taxichauf­feurs rijden veteranen naar bevrij­dings­feest in Wageningen 'Velen kunnen de overtocht niet meer aan’

Duizenden Britse oorlogsveteranen hebben de afgelopen 75 jaar kunnen rekenen op honderden Londense chauffeurs van de Taxi Charity for Military Veterans bij hun uitstapjes in eigen land en daarbuiten. Befaamd waren hun indrukwekkende karavanen bij hun herdenkingen in Nederland, België en Frankrijk. Bij het Bevrijdingsfeest in Wageningen zijn ze op 5 mei opnieuw van de partij.