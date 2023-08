Straf voor man die broodjeszaak zus dreigde op te blazen en vinger af te snijden: ‘Onacceptabel gedrag’

Uitge­strekt terrein tussen Arnhem en Oosterbeek wordt woonwijk: zo moet plan De Hes eruit zien

Een van de meest bijzondere bouwplannen in de regio Arnhem is een stapje verder. Op het uitgestrekte terrein De Hes tussen Arnhem en Oosterbeek komen vierhonderd woningen. Het is de bedoeling om de helft daarvan in de ‘betaalbare categorie’ tot maximaal 355.000 euro per woning te laten vallen.