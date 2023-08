motorcross Holtenaar Mike Bolink voelt zich thuis in de ‘Arnhemse zandbak’: ‘Dit ligt mij wel’

Motorcrosser Mike Bolink moest tijdens de MXGP in Arnhem genoegen nemen met een rol in de achterhoede. Daar had de 25-jarige Yamaha-rijder vooraf wel rekening mee gehouden. De 26ste plaats in de eindklassering kwam dan ook niet als een verrassing.