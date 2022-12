Suzanne fotografeerde het leven op het woonwagenkamp in Arnhem: ‘Het was een warm bad’

Galyna uit Oekraïne zoekt in Arnhem troost in de muziek: ‘Als ik viool speel, bestaat de oorlog thuis even niet’

ARNHEM - Muziek geeft haar troost. Het zorgt ervoor dat violiste Galyna Bilych uit Kiev even niet aan oorlog denkt. ,,Muziek geeft mij veiligheid.” Samen met het Oekraïense kamerensemble Kyiv geeft ze de komende weken vijf concerten in Arnhem en omgeving om geld in te zamelen voor haar thuisland.

6 december