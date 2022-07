Tamara’s nieuwe thriller begint in de piepschuimfabriek Spankeren, maar die bestaat niet

ELLECOM - Haar werk als arboprofessional inspireerde Tamara Onos uit Ellecom opnieuw tot het schrijven van een thriller. Die gaat over de arbeids- en leefomstandigheden van Poolse arbeidsmigranten in Nederland.

Samen met drie mannelijke landgenoten verblijft de Poolse Urszula in een niet al te frisse stacaravan op een camping in de buurt van Dieren. Ze werkt in Spankeren, bij het bedrijf EPS B.V., waar piepschuim wordt geproduceerd. ‘EPS B.V.? Nooit van gehoord!’ zullen ook doorgewinterde inwoners van Spankeren zeggen.

Begrijpelijk. Het bedrijf bestaat niet, Urszula ook niet. De jonge vrouw is ontsproten aan het brein van schrijfster Tamara Onos uit Ellecom. Onlangs verscheen haar tweede thriller, met als titel Isolatie. Een spannend boek, waarin, zoals het hoort, een lijk niet ontbreekt.

Een derde ‘Renske Nijland’ is in voorbereiding

Urszula is weliswaar een van de hoofdfiguren in de goed geschreven thriller, maar veiligheidskundige Renske Nijland is de belangrijkste. Zij gaat in samenspraak met de politie op zoek naar een vermiste Poolse werknemer van het louche EPS B.V. Diezelfde Renske Nijland kwam ook al voor in de eerste thriller van Onos, getiteld Onder Invloed. Een derde in de Renske Nijland-reeks is in voorbereiding.

Dat een veiligheidskundige de hoofdrol speelt in de thrillerserie is niet verwonderlijk als je weet dat de schrijfster zelf dat beroep uitoefent. In die hoedanigheid bezoekt ze bedrijven en adviseert ze over veilig en gezond werken.

Isolatie begint met een bedrijfsongeval in Spankeren, waarvan een Pool het slachtoffer is.

Misstanden met arbeidsmigranten hebben Onos geïnspireerd

,,In mijn werk zag ik incidenten met Poolse arbeidsmigranten, of ik hoorde erover. Tijdens een rondgang in een bedrijf bijvoorbeeld moest mijn contactpersoon halsoverkop naar een ander project omdat daar een Pool van een verdiepingsvloer was gevallen. Vlak voor hij in de auto stapte, vertelde hij dat kort daarvoor een auto vol Poolse medewerkers op weg naar het werk was verongelukt”, vertelt de schrijfster.

Meermaals ervoer ze in bedrijven dat arbeidsmigranten geen goede voorlichting en werkinstructies kregen. ,,Vaak wordt er in grote lijnen wat uitleg gegeven aan een voorman die Duits of Engels spreekt, die geeft het dan door aan zijn landgenoten. Je kunt je voorstellen dat essentiële informatie dan gemist kan worden.”

Ook publicaties van de Arbeidsinspectie over misstanden met arbeidsmigranten hebben haar geïnspireerd. ,,Er gebeurt veel, buiten ons gezichtsveld. Daarom wilde ik dit verwerken in het boek.”

Dat Onos de hoofdfiguur in haar thrillers haar eigen beroep heeft gegeven, heeft ze te danken aan de Engelse thrillerschrijfster Elly Griffiths. ,,Zij heeft thrillers geschreven met een archeologe als hoofdfiguur. Zo kwam ik op het idee ook iemand met specialistische kennis als belangrijkste personage te kiezen. Het werd dus een veiligheidskundige.”

Feest van herkenning

Dicht bij jezelf blijven, heet dat. Dat motto heeft ze ook gehanteerd waar het gaat om het decor in haar boek: Ellecom en wijde omgeving. Ze neemt de lezer bijvoorbeeld mee naar het hotel aan de IJssel in Doesburg, naar het politiebureau in Arnhem, naar de sporthal in Ellecom.

Eerder genoemde camping zou best eens geïnspireerd kunnen zijn op De Jutberg in Laag-Soeren. ,,Het plaatje moet kloppen”, zegt ze over het decor dat ze kiest. Voor de lezer uit de regio levert het een feest van herkenning op.

‘Isolatie’ (244 blz.) is te koop bij LetterRijn.nl en in de boekhandel. Prijs: 19 euro.

De auteur Tamara Onos (1972) woont in Ellecom, is moeder van drie zonen en zelfstandig ondernemer. Als arboprofessional adviseert zij bedrijven over het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Het zwaartepunt ligt daarbij op gevaarlijke stoffen, tevens het hoofdthema van haar columns en blogs (tamaraonos.nl). In 2020 verscheen haar boek ‘Hoe zit dat nou? – Zin en onzin over alledaagse gevaren’. Haar onlangs verschenen thriller ‘Isolatie’ is de tweede in de Renske Nijland-reeks.