Tanja runt het ‘gekkencafé’ van Arnhem: ‘Als ik dit leven slecht heb geleefd, moet ik nog een keer’

Column Remco Kock Alleen met oud en nieuw is alsof je in je eentje in bed ligt en in de kamer naast je wordt de liefde bedreven

Een paar dagen voor oud en nieuw dacht ik aan oud en nieuw en realiseerde ik me: shit, ik heb nog helemaal niks afgesproken. Nu ben ik allergisch voor plannen, ‘ik houd alle opties open’ is zo’n beetje mijn lijfspreuk, maar toch was ik zelfkritisch: welke idioot heeft enkele dagen voor oud en nieuw nog niks geregeld?

2 januari