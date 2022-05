Tatyana kwam via haar man ‘professor paddenstoel’ in Nederland terecht: ‘een vrij land’

Bouwer moet uitsluit­sel geven of deels gesloten tribune GelreDome wel écht onveilig is: ‘We willen snel duidelijk­heid’

ARNHEM - Bouwer BAM moet duidelijkheid geven over de veiligheid van de Zuid-Tribune in GelreDome. Stadioneigenaar Michael van de Kuit van Nedstede wil zo snel mogelijk van de bouwer weten wat er aan de hand is en óf er eigenlijk wel iets aan de hand is. Hij heeft daar zo zijn twijfels over.

9 mei