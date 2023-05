Te huur-bord boven Scotch & Soda in de Vijzelstraat Arnhem: dit is er aan de hand

met video 50.000 mensen op Hommelse­markt: van fleurige onderbroek tot droge worst en vooral een praatje met bekenden

Een leren rokje, drie hortensia's voor een tientje en spirituele edelstenen. In de ruim driehonderd kramen op de Hommelsemarkt in Arnhem kun je het zo gek niet verzinnen of het is te koop. Maar daar komen de meesten niet voor. ,,Hier kom je elkaar allemaal tegen. Elk jaar weer.”