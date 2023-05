Te oud om te sporten? Arnhemse clubs combineren walking football en fithockey op één complex: ‘Unieke samenwerking’

Padel vs tennis: bijna honderd leden Huissense tennisvere­ni­ging zeggen vertrouwen in hun club op

Het rommelt bij Tennisvereniging Huissen. 96 van de circa 1400 leden zeggen in een brief het vertrouwen op in het bestuur. Op sociale media worden leden opgeroepen om naar de algemene ledenvergadering te komen om het bestuur weg te stemmen.