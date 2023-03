Te veel (media-)aandacht voor wangedrag op de werkvloer? ‘Wie bepaalt wat er wel en wat niet gezegd mag worden?’

Een jaar geleden was het grensoverschrijdende gedrag bij The Voice nationaal nieuws. Overal in de media verschenen berichten over ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer .

‘Ikke ikke ikke en de rest kan stikken’

,,Als het gaat over wangedrag en pesten, ben ik bang dat het wat dieper gaat dan aandacht. Want de echte vraag is natuurlijk: waarom hebben wij weer regels nodig om ervoor te zorgen dat we gewoon goed met anderen omgaan? In Nederland is vooral na de jaren 60 anti-­hiërarchisch denken en individualisme de norm geworden.

Dat zijn moeilijke termen voor ikke ikke en de rest kan stikken. In zo’n cultuur, waarin afkeer bestaat van autoriteit en ook nog – sinds de jaren 90 – een overmatige focus op individualiteit en persoonlijk gewin, is de drempel naar het pesten van anderen lager. Daar ben je niet vanaf met een beetje aandacht. We hebben kennelijk weer ellenlange gesprekken en ellenlange lijsten met regeltjes nodig.

Nogmaals: de vraag is hoe we het individualisme een beetje kunnen indammen en gewoon weer wat kunnen leren denken aan anderen. Zou dat lukken? Of is dat te moeilijk?”

Ellen de Jong, Arnhem