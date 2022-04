Te weinig personeel: Arnhem houdt gemeentelijk loket in Zuid dicht

Heropening van het loket zit er voorlopig niet in. De gemeente zegt dat personeel dat op de afdeling Burgerzaken werkt, specifieke deskundigheid moet bezitten. En die mensen zijn momenteel moeilijk te vinden. Landelijk is er sprake van schaarste. De gemeente kan zelf personeel opleiden, maar dat kost tijd. Op de bestaande werknemers komt nu al extra werk af, doordat vluchtelingen uit Oekraïne moeten worden ingeschreven.



En dus moeten er keuzes gemaakt worden, stellen burgemeester en wethouders. En die keus valt op het openhouden van het loket in het stadhuis en het gesloten houden van dat in Zuid. ‘Door de dienstverlening op één locatie te verlenen in plaats van twee, kunnen we efficiënter werken.’



Arnhem Centraal stelde in haar vragen voor het loket in het stadhuis af en toe te sluiten. Daardoor zou dat in Kronenburg bijvoorbeeld twee dagen in de week open kunnen. Burgemeester en wethouders vinden dat een slecht idee. Het zou leiden tot minder efficiënt werk. ‘Het zou onvermijdelijk leiden tot oplopende wachttijden tot een afspraak.’