Technisch malheur legt verkeersblokkade tussen Huissen en Arnhem alwéér plat

Afgelopen najaar was de installatie al eens wekenlang buiten gebruik. Daarna ging het een tijdje goed, maar om de haverklap zijn er problemen. In januari, toen ook de rising step in de Kruisstraat in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd niet werkte, lag die in de Loostraat plat omdat was vergeten de installatie weer aan te zetten.